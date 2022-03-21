Норрис Коул перешел в «Бурк»

Теги переходы Уникаха чемпионат Франции Норрис Коул Бурк Баскетбол

Разыгрывающий защитник Норрис Коул (33 года, 188 см) стал игроком французского «Бурка». Американец сможет играть только в чемпионате Франции, так как дедлайн для заявки новых игроков в Еврокубок прошел.

Сегодня испанская «Уникаха» объявила о расторжении контракта с Коулом по обоюдному согласию сторон.

Двукратный чемпион НБА в составе «Майами» последний раз играл 25 января. До того, как он выбыл из строя, Коул набирал 6,7 очка, 4,2 передачи, 1,8 подбора и 0,7 перехвата в среднем за матч в Лиге чемпионате, а также 13,3 очка, 4,2 передачи, 1,2 подбора и 1,1 перехвата – в ACB.

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