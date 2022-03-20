Бранко Максимович: «Собирались контролировать подбор и собственные потери — это получилось»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович подвел итоги матча против (104:79) в Лиге ВТБ.

«У нас были определенные цели на эту игру. Контроль подбора команды противника — и мы справились. Контроль собственных потерь — и это получилось. Но мы не смоги проконтролировать игру 1 на 1 — особенно в первой половине. Также нам стоило лучше контролировать наше принятие решений в атаке — они были эгоистичны. Я рад, что все смогли принять участи в игре. Мы продолжим работать», – сказал Максимович.

Благодаря уверенной победе закрепился на четвертом месте в таблице Лиги ВТБ с показателями 7-6.

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