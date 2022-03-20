Бранко Максимович: «Цмоки-Минск» сейчас на ходу»

И.о. главного тренера ива-Кубань» Бранко Максимович накануне гостевого матча Лиги ВТБ против отметил, что белорусская команда находится в хорошей форме.

«Игроки «Цмоки-Минска» победили в двух последних матчах, так что они в хорошей форме и в отличном настроении. Что называется, на ходу сейчас. Это сыгранная команда. Ростислав Вергун уже несколько сезонов возглавляет клуб, и ему удалось создать крепкий и боеспособный, неуступчивый коллектив.

В Минске играть всегда непросто, а особенно после долгого путешествия, которое нам предстоит. Ключ к успеху – как можно быстрее войти в игровой ритм, сохранять концентрацию, не давая сопернику возможности свободно атаковать. Ну а нам самим нужно хорошо двигать мяч», – сказал Максимович.

«Локо» добирался до Минска через Сочи и Москву.

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