«Финикс» выиграл все 44 матча в этом сезоне, лидируя после трех четвертей

В нынешнем регулярном чемпионате «Финикс» 44 раза оказывался лидером после трех четвертей матча.

Команда сумела выиграть в каждом подобном случае, не потерпев ни одного поражения. Общие показатели «Санз» в этом сезоне составляют 57-14, это лучший результат в лиге.

В 2020 году стали единственной командой в истории, которая прошла весь сезон без поражений в таких матчах (57-0). Тогда калифорнийский клуб стал чемпионом НБА.

«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче