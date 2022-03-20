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    «Финикс» выиграл все 44 матча в этом сезоне, лидируя после трех четвертей

    Теги Лейкерс Финикс НБА Баскетбол

    В нынешнем регулярном чемпионате «Финикс» 44 раза оказывался лидером после трех четвертей матча.

    Команда сумела выиграть в каждом подобном случае, не потерпев ни одного поражения. Общие показатели «Санз» в этом сезоне составляют 57-14, это лучший результат в лиге.

    В 2020 году «Лейкерс» стали единственной командой в истории, которая прошла весь сезон без поражений в таких матчах (57-0). Тогда калифорнийский клуб стал чемпионом НБА.

    «Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче

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