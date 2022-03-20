Арн Теллем: «Изображение Джерри Уэста в сериале про «Лейкерс» жестоко, нечестно и поразительно бесчувственно»

Бывший агент, ныне вице-председатель «Детройта» Арн Теллем не согласен с тем, как авторы сериала «Время побеждать: Расцвет династии «Лейкерс» на канале HBO изобразили легендарного игрока, тренера и генерального менеджера .

«Из всех спортсменов и руководителей, которых позорили и высмеивали в первых двух сериях, самый жестокий и необоснованный подрыв репутации был заготовлен для Джерри Уэста (которого в сериале играет Джейсон Кларк), всеми любимого бывшего игрока, тренера и генерального менеджера «Лейкерс».

В первой серии, которая вышла в эфир 6 марта, его персонаж оказался пьяным, импульсивным и вспыльчивым человеком, который уничтожает каждого на своем пути, сердито щелкает клюшкой для гольфа и матерится на коллег, а в приступе злости выбрасывает свою награду MVP финала НБА 1969 года в окно офиса.

Неважно, что Уэст помешан на здоровье и всегда избегал алкоголя. Неважно, что он не просто джентльмен, а мягкий человек, который относится к другим с достоинством и состраданием. И неважно, что в его старом кабинете в «Форуме» не было окон. Ни в одном из баскетбольных офисов арены не было окон. Я знаю это, потому что был там.

Как бывший агент, а ныне вице-председатель «Детройта», я знаю Уэста более 40 лет. Я наблюдал, вел переговоры и общался с ним. Он всегда был вежлив, уважителен, великодушен и самокритичен. Он ни разу не вышел из себя. Он всегда меня выслушивал. Многие игроки, которых я представлял, обращались к нему за советом как профессиональным, так и личным. Борясь с депрессией на протяжении всей своей жизни, Уэст хорошо понимает страдания других и желает помочь. Конечно, он может быть не в настроении. Но когда он расстроен, он не срывается на других, а уходит в себя.

Изображение «Мистера Клатча» жестоко, нечестно и поразительно бесчувственно», – передает слова Теллема The Hollywood Reporter.

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