Деандре Эйтон в этом сезоне реализует 67,3 процента бросков крюком

Центровой «Финикса» в нынешнем сезоне реализует 67,3 процента бросков крюком, отмечает пользователь твиттера @XinNBA.

Эйтон превосходит таких игроков, как (61,6), (61,3), Домантас Сабонис (58,8), Джоэл Эмбиид (56,7), Йонас Валанчюнас (56,6), Яннис Адетокумбо (54,8), Никола Вучевич (53,7), Джарретт Аллен (52,8) и Бэм Адебайо (38,6).

«Крюк» Эйтона так же эффективен, как снайпер, реализующий 45 процентов бросков из-за трехочковой дуги, отмечает автор.

«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче