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    Деандре Эйтон в этом сезоне реализует 67,3 процента бросков крюком

    Теги Финикс НБА Никола Йокич Карл-Энтони Таунс Деандре Эйтон Баскетбол

    Центровой «Финикса» Деандре Эйтон в нынешнем сезоне реализует 67,3 процента бросков крюком, отмечает пользователь твиттера @XinNBA.

    Эйтон превосходит таких игроков, как Карл-Энтони Таунс (61,6), Никола Йокич (61,3), Домантас Сабонис (58,8), Джоэл Эмбиид (56,7), Йонас Валанчюнас (56,6), Яннис Адетокумбо (54,8), Никола Вучевич (53,7), Джарретт Аллен (52,8) и Бэм Адебайо (38,6).

    «Крюк» Эйтона так же эффективен, как снайпер, реализующий 45 процентов бросков из-за трехочковой дуги, отмечает автор.

    «Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче

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