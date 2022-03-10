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    Малик Бизли реализовал рекордные в истории «Миннесоты» 11 3-очковых за матч

    Теги Миннесота НБА видео Оклахома-Сити Малик Бизли Баскетбол

    Форвард «Миннесоты» Малик Бизли в среду обновил рекорд клуба по точным дальним броскам за матч.

    Бизли реализовал 11 3-очковых в игре с «Оклахомой» (132:102), победа стала для «волков» 6-й подряд. Малик исполнил 17 бросков из-за дуги.

    11 попаданий с дальней дистанции – повторение рекорда сезона, который установил на этой неделе Боян Богданович из «Джаз».

    «Это было очень здорово. У нас отличная команда, мы все заботимся друг о друге. Классно быть частью этого», – заявил Бизли.

    На счету Бизли 33 очка и 5 подборов.

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