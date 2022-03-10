Малик Бизли реализовал рекордные в истории «Миннесоты» 11 3-очковых за матч

Форвард «Миннесоты» в среду обновил рекорд клуба по точным дальним броскам за матч.

Бизли реализовал 11 3-очковых в игре с «Оклахомой» (132:102), победа стала для «волков» 6-й подряд. Малик исполнил 17 бросков из-за дуги.

11 попаданий с дальней дистанции – повторение рекорда сезона, который установил на этой неделе Боян Богданович из «Джаз».

«Это было очень здорово. У нас отличная команда, мы все заботимся друг о друге. Классно быть частью этого», – заявил Бизли.

На счету Бизли 33 очка и 5 подборов.

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