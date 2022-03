Полотер «Оклахомы» случайно помешал игроку «Миннесоты» Джордану Маклафлину набрать очки в быстром отрыве.

Маклафлин совершил перехват в центре площадки, после чего устремился к кольцу, но наткнулся на полотера.

«Вулвс» победили со счетом 138:101.

The Thunder court cleaners put on the CLAMPS 🤣 pic.twitter.com/NPYsuwCPIw