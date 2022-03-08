Крис Бруссард: «Лейкерс» должны ограничить игровое время Леброна Джеймса»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард считает, что форварду «Лейкерс» нужен отдых.

«Лейкерс» должны ограничить игровое время Леброна. Ему осталось добиться трех целей в карьере: сыграть с Бронни, выиграть еще один титул и превзойти рекорд Карима по очкам. Последние два события, вероятно, смогут случиться в следующем сезоне. Готовьтесь к следующему сезону, – сказал Бруссард.

В нынешнем сезоне 37-летний Джеймс проводит в среднем 36,8 минуты за матч, набирая 29,4 очка, 8,1 подбора и 6,2 передачи.

«Лейкерс» продолжают находится на девятом месте в Западной конференции.

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