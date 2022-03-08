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    Крис Бруссард: «Лейкерс» должны ограничить игровое время Леброна Джеймса»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Эксперт Fox Sports Крис Бруссард считает, что форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу нужен отдых.

    «Лейкерс» должны ограничить игровое время Леброна. Ему осталось добиться трех целей в карьере: сыграть с Бронни, выиграть еще один титул и превзойти рекорд Карима по очкам. Последние два события, вероятно, смогут случиться в следующем сезоне. Готовьтесь к следующему сезону, – сказал Бруссард.

    В нынешнем сезоне 37-летний Джеймс проводит в среднем 36,8 минуты за матч, набирая 29,4 очка, 8,1 подбора и 6,2 передачи.

    «Лейкерс» продолжают находится на девятом месте в Западной конференции.

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