Владимир Гомельский: «Наши команды в спортшколах не уступают американцам в коллективном атлетизме, но во всем остальном отстают»

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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский заявил, что российский студенческий баскетбол уступает американскому во всем, кроме коллективного атлетизма.

«Баскетбол был изобретен в США. Изначально задумывался как подвижная игра для студенческой молодежи. Сильная баскетбольная команда – предмет гордости для ВУЗа или школы.

В разное время я видел своими глазами несколько десятков матчей школьных команд. Залы, организация, болельщики и самоотдача на очень высоком уровне. 15-16-летние игроки технически оснащены, атлетически подготовлены. В тактическом отношении делают на площадке самые простые взаимодействия.

Наши команды в спортшколах не уступают американцам в коллективном атлетизме, но во всем остальном отстают. Именно в таком сравнении становится понятным направление улучшения работы российских детских и юношеских тренеров», – написал Гомельский в конференции на своем сайте.

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