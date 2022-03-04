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    Кевин Дюрэнт: «Настоящие болельщики «Нетс» должны поддерживать команду, несмотря на поражения»

    Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

    Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт выразил надежду на поддержку поклонников, несмотря на то, что команде пока не удается оправдать высокие ожидания.

    «Я понимаю, что у тех, кто смотрит наши матчи были высокие ожидания перед началом сезона, они рассчитывали, что мы будем бороться за титул. Но если вы настоящий болельщик и цените «Нетс», то, что мы пытаемся выстроить, то должны поддерживать команду в этом путешествии, в котором самое интересное только начинается. Никто не знает, что может произойти», – заявил Дюрэнт.

    «Бруклин» с результатом 32-32 идет 8-м на Востоке.

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