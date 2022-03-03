Лига чемпионов. «Прометей» встретится с «Клужем»

В четверг, 3 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов украинский «Прометей» встретится с румынским «Клужем».
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа K
ПРОМЕТЕЙ УКРАИНА – Клуж Румыния
3 марта. 20:00
Положение команд: Клуж Румыния – 2-0, Прометей Украина – 2-0, Уникаха Испания – 1-2, Остенде Бельгия – 0-3.
Группа I
Положение команд: Дижон Франция - 2-1, Людвигсбург Германия – 1-1, Хапоэль Холон Израиль – 1-1, Галатасарай Турция – 0-1.
Группа J
Положение команд: Тофаш Турция – 3-0, Манреса Испания – 1-1, Дарушафака Турция – 1-2, Тревизо Италия – 0-2.
Группа L
Положение команд: Тенерифе Испания – 3-0, Страсбур Франция - 2-1, Ритас Литва – 1-2, Фалько Венгрия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна