Мэджик Джонсон: «Лейкерс» важно разобраться со своей сущностью и наладить дела в защите»

Легендарный игрок поделился мнением о нынешней команде и ее перспективах в сезоне.

«Кто мы? В чем заключается наша сущность? Нам надо разобраться с этим. Когда мы разберемся с этими вопросами, необходимо начать воспроизводить это не площадке на постоянной основе. Будем ли мы быстрой, нацеленной на отрыв командой? Будем ли мы строить нападение через Леброна и Эй Ди?

Важно разобраться, кто мы такие. И очень важно наладить дела в защите. На протяжении большей части сезона у «Лейкерс» возникали проблемы, но 12 февраля был матч против «Голден Стэйт», в котором, как мне кажется, они что-то такое нашли. Я сказал об этом Леброну во время Супербоула. «Приятель, если вы будете играть вот так...»

Я сказал ему, что в том матче «Лейкерс» должны были победить. Посмотрим, смогут ли они продолжить в том же духе», – заявил Джонсон.

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