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    Кевин Дюрэнт обновил рекорд результативности сезона, набрав 51 очко в матче с «Пистонс»

    Теги Детройт Бруклин НБА видео Кевин Дюрэнт Стефен Карри Баскетбол

    Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в воскресенье в матче с «Детройтом» (116:104) обновил рекорд результативности текущего сезона.

    Дюрэнт записал на свой счет 51 очко.

    Кевин реализовал 16 из 31 с игры, включая 5 3-очковых. В его активе также 7 подборов, 9 передач и заблокированных броска. «Нетс» сыграли без Джеймса Хардена, который впервые в сезоне получил возможность для отдыха.

    Ранее в нынешнем розыгрыше Стефен Карри из «Голден Стэйт» набирал 50 очков в одном матче.

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