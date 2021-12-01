Кевин Дюрэнт обновил рекорд результативности сезона, набрав 51 очко в матче с «Пистонс»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в воскресенье в матче с «Детройтом» (116:104) обновил рекорд результативности текущего сезона.
Дюрэнт записал на свой счет 51 очко.
Кевин реализовал 16 из 31 с игры, включая 5 3-очковых. В его активе также 7 подборов, 9 передач и заблокированных броска. «Нетс» сыграли без Джеймса Хардена, который впервые в сезоне получил возможность для отдыха.
Ранее в нынешнем розыгрыше Стефен Карри из «Голден Стэйт» набирал 50 очков в одном матче.
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