Кевин Дюрэнт обновил рекорд результативности сезона, набрав 51 очко в матче с «Пистонс»

Форвард в воскресенье в матче с (116:104) обновил рекорд результативности текущего сезона.

Дюрэнт записал на свой счет 51 очко.

Кевин реализовал 16 из 31 с игры, включая 5 3-очковых. В его активе также 7 подборов, 9 передач и заблокированных броска. «Нетс» сыграли без Джеймса Хардена, который впервые в сезоне получил возможность для отдыха.

Ранее в нынешнем розыгрыше из «Голден Стэйт» набирал 50 очков в одном матче.

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