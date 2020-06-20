Сербский баскетболист Стеван Еловац умер после инсульта

Форвард АЕКа Стеван Еловац скончался. Об этом в воскресенье сообщил греческий клуб.

Сербский игрок ушел из жизни в возрасте 32 лет после инсульта, который он перенес 14 ноября.

Инцидент произошел во время тренировки греческой команды. Форвард упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе, пропустив две недели из-за травмы голеностопного сустава. Игрока срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Несколько дней назад Еловаца доставили в Сербию по просьбе семьи игрока.

Еловац перешел в АЕК перед сезоном-2021/22. Он набирал 12,6 очка, 4,4 подбора, 1,3 передачи, 1,3 блок-шота и 0,7 перехвата в среднем за матч, выступая в Лиге чемпионов и греческой лиге.

Сербский бигмен известен в России по выступлениям за «Нижний Новгород» в сезоне-2017/18. Игроку принадлежит рекорд Лиги ВТБ по количеству очков в одном матче – 49.

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