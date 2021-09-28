Скотти Пиппен – о Майкле Джордане: «Как он посмел так обращаться с нами после всего, что мы сделали для него и его драгоценного бренда»

Легенда Скотти Пиппен признался, что разозлился на бывшего одноклубника после просмотра документального сериала «Последний танец».

«В каждой серии было одно и то же: Майкл – на пьедестале, его партнеры по команде – на втором плане. Идея ничем не отличается от той, когда он называл нас своим «второстепенным составом».

Из года в год нас мало ценили или совсем не ценили, когда мы выиграли, зато сильно критиковали, когда проигрывали. Майкл мог реализовать 6 из 24 с игры, совершить 5 потерь, но в представлении восхищенной прессы и публики оставался «безупречным Джорданом».

В течение нескольких недель после показа сериала я поговорил с несколькими своими бывшими партнерами по команде, и каждый из них почувствовал такое же неуважение, как и я. Как он посмел так обращаться с нами после всего, что мы сделали для него и его драгоценного бренда.

Майкл Джордан никогда бы не стал Майклом Джорданом без меня, Хораса Гранта, Тони Кукоча, Джона Пэксона, Стива Керра, Денниса Родмана, Билла Картрайта, Рона Харпера, Би Джей Армстронга, Люка Лонгли, Уилла Пердью и Билла Уэннингтона. Приношу свои извинения всем, кого забыл назвать», – пишет Пиппен в своих мемуарах, которые выходят в этом месяце.

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