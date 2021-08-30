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    Актриса Кассандра Петерсон обвинила Уилта Чемберлена в сексуальном насилии

    Теги происшествия Уилт Чемберлен НБА Баскетбол

    Известная 70-летняя актриса Кассандра Петерсон выпустила книгу, в которой раскрыла секреты личной жизни. В частности, актриса заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны легенды НБА Уилта Чемберлена.

    Петерсон рассказала, как баскетболист заставил ее заниматься оральным сексом.

    «Когда мужчина ростом 215 сантиметров и весом 140 килограммов обвивает вашу шею рукой, вы мало что можете сделать.

    Мне интересно, сколько из его многочисленных женщин занялись с ним сексом по собственному желанию», – пишет Петерсон в книге.

    Чемберлен умер в 1999 году в возрасте 63 лет. Двукратный чемпион НБА писал в своих мемуарах, что переспал с 20 тысячами женщин.

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