Дюрэнт будет рассказывать спортсменам о пользе от марихуаны в медицинских целях. Он заключил соглашение с Weedmaps

Звездный форвард «Нетс» заключил партнерское соглашение с компанией Weedmaps.

Дюрэнт в рамках сотрудничества будет доводить до спортсменов информацию о пользе марихуаны для решения вопросов, связанных с психическим здоровьем. Он будет записывать подкасты и снимать видео на соответствующую тему.

«Считаю, что уже давно пора бороться со стереотипами вокруг каннабиса, которые все еще существуют в спортивном мире, да и вообще во всем мире.

Это партнерство поможет нам нормализовать подобные обсуждения, а также создавать контент и организовывать мероприятия с помощью нашей медиасети. Для нас это только начало», – сказал Дюрэнт.

Звездный баскетболист отказался обсуждать вопрос личного употребления марихуаны.

Weedmaps не продает марихуану напрямую, но представляет собой электронную платформу, которая связывает потребителей марихуаны в медицинских целях и помогает им находить ближайшие специализированные диспансеры.

В настоящее время запрещает игрокам употреблять марихуану. Тем не менее после возобновления прерванного сезона в «пузыре» Орландо в 2020 году лига не тестировала игроков на употребление каннабиса.

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