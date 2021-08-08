Дюрэнт будет рассказывать спортсменам о пользе от марихуаны в медицинских целях. Он заключил соглашение с Weedmaps

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт заключил партнерское соглашение с компанией Weedmaps.
Дюрэнт в рамках сотрудничества будет доводить до спортсменов информацию о пользе марихуаны для решения вопросов, связанных с психическим здоровьем. Он будет записывать подкасты и снимать видео на соответствующую тему.
«Считаю, что уже давно пора бороться со стереотипами вокруг каннабиса, которые все еще существуют в спортивном мире, да и вообще во всем мире.
Это партнерство поможет нам нормализовать подобные обсуждения, а также создавать контент и организовывать мероприятия с помощью нашей медиасети. Для нас это только начало», – сказал Дюрэнт.
Звездный баскетболист отказался обсуждать вопрос личного употребления марихуаны.
Weedmaps не продает марихуану напрямую, но представляет собой электронную платформу, которая связывает потребителей марихуаны в медицинских целях и помогает им находить ближайшие специализированные диспансеры.
В настоящее время НБА запрещает игрокам употреблять марихуану. Тем не менее после возобновления прерванного сезона в «пузыре» Орландо в 2020 году лига не тестировала игроков на употребление каннабиса.
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