Американский защитник Малик Ньюмэн присоединился к «Меркезефенди»

«Меркезенфенди» объявил о подписании Малика Ньюмэна.

Американский защитник (27 лет, 191 см) после ухода из «Автодора » начал сезон в «Гирин Тайгерс» в Китае, откуда позже перебрался в Италию в «Наполи ».

Ньюмэн провел 5 матчей в национальном чемпионате, набирая 5 очков и 1 передачу за 11 минут в среднем.

Карьера американца продолжится в Турции в «Меркезенфенди». Клуб занимает последнее место в чемпионате с результатом 2-12.