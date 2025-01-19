Американский защитник Малик Ньюмэн присоединился к «Меркезефенди»
«Меркезенфенди» объявил о подписании Малика Ньюмэна.
Американский защитник (27 лет, 191 см) после ухода из «Автодора» начал сезон в «Гирин Тайгерс» в Китае, откуда позже перебрался в Италию в «Наполи».
Ньюмэн провел 5 матчей в национальном чемпионате, набирая 5 очков и 1 передачу за 11 минут в среднем.
Карьера американца продолжится в Турции в «Меркезенфенди». Клуб занимает последнее место в чемпионате с результатом 2-12.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Меркезефенди»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем