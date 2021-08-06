Олимпиада. Баскетбол. Женщины. Финал. 30 очков Грайнер помогли США победить Японию и завоевать золото

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В воскресенье, 8 августа, на Играх в Токио состоялся финальный матч олимпийского баскетбольного турнира среди женских команд.

Сборная США одержала уверенную победу над командой Японии – 90:75. Бриттни Грайнер принесла американкам 30 очков.

Американки завоевали седьмую подряд золотую олимпийскую медаль.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Баскетбол

Женщины

Плей-офф

Финал

США жен – Япония жен 90:75 (23:14, 27:25, 25:17, 15:19)
Дата проведения
8 августа, 05.30, «Saitama Super Arena»
Онлайн матча
США жен
Грайнер (30), Уилсон (19 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Стюарт (14 + 14 подборов), Таурази (7 + 8 передач), Берд (7) – старт; Грэй (6), Лойд (3), Эткинс (2), Фаулс (2), Диггинс-Смит (0), Коллиер (0), Чарльз (0).
Япония жен
Такада (17), Матида (8 + 6 передач), Хаяси (4), Акахо (3), Миядзава (3) – старт; Мотохаси (16), Мавули (8), Миеси (5), Окойе (4 + 8 подборов), Миядзаки (3), Нагаока (2), Тодо (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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