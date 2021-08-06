Олимпиада. Баскетбол. Женщины. Финал. 30 очков Грайнер помогли США победить Японию и завоевать золото

В воскресенье, 8 августа, на Играх в Токио состоялся финальный матч олимпийского баскетбольного турнира среди женских команд.

Сборная США одержала уверенную победу над командой Японии – 90:75. Бриттни Грайнер принесла американкам 30 очков.

Американки завоевали седьмую подряд золотую олимпийскую медаль.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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