Олимпиада. Баскетбол. Женщины. Финал. 30 очков Грайнер помогли США победить Японию и завоевать золото

В воскресенье, 8 августа, на Играх в Токио состоялся финальный матч олимпийского баскетбольного турнира среди женских команд.
Сборная США одержала уверенную победу над командой Японии – 90:75. Бриттни Грайнер принесла американкам 30 очков.
Американки завоевали седьмую подряд золотую олимпийскую медаль.
Олимпиада-2020
Токио, Япония
Баскетбол
Женщины
Плей-офф
Финал
- Дата проведения
- 8 августа, 05.30, «Saitama Super Arena»
- США жен
- Грайнер (30), Уилсон (19 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Стюарт (14 + 14 подборов), Таурази (7 + 8 передач), Берд (7) – старт; Грэй (6), Лойд (3), Эткинс (2), Фаулс (2), Диггинс-Смит (0), Коллиер (0), Чарльз (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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