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    Яннис сымитировал исполнение штрафного, находясь на чемпионском автобусе «Бакс». Такер выпил банку пива за 5 секунд

    Теги Милуоки НБА видео болельщики Пи Джей Такер Яннис Адетокумбо натив Баскетбол

    Сегодня, 22 июля, в центре Милуоки проходит чемпионский парад «Бакс», завоевавших свой второй титул НБА в сезоне-20/21.

    Баскетболисты проезжали мимо болельщиков на чемпионском автобусе. В одном из моментов лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо решил развеселить публику, изобразив исполнение штрафного броска под крики «Бакс в шести». Как и во время настоящего матча, грек сделал большую паузу перед броском.

    Форвард «Бакс» Пи Джей Такер, в свою очередь, отметился тем, что активно употреблял алкоголь – пиво и шампанское. Под овации болельщиков 36-летний баскетболист выпил банку пива примерно за 5 секунд.

    Яннис отвратительно исполняет штрафные: затягивает время и попадает лишь половину. Над ним глумятся фанаты, а соперники включают специальный таймер

    Какого черта игроки НБА празднуют титулы в горнолыжных масках?

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