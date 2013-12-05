Яннис сымитировал исполнение штрафного, находясь на чемпионском автобусе «Бакс». Такер выпил банку пива за 5 секунд

Сегодня, 22 июля, в центре Милуоки проходит чемпионский парад «Бакс», завоевавших свой второй титул НБА в сезоне-20/21.

Баскетболисты проезжали мимо болельщиков на чемпионском автобусе. В одном из моментов лидер решил развеселить публику, изобразив исполнение штрафного броска под крики «Бакс в шести». Как и во время настоящего матча, грек сделал большую паузу перед броском.

Форвард «Бакс» , в свою очередь, отметился тем, что активно употреблял алкоголь – пиво и шампанское. Под овации болельщиков 36-летний баскетболист выпил банку пива примерно за 5 секунд.

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