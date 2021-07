Яннис Адетокумбо: «Я мог бы перейти в суперкоманду, но выбрал тяжелый путь к титулу»

Звездный форвард после завоевания первого в карьере титула отметил тот сложный путь, который пришлось пройти 26-летнему баскетболисту.

«Я мог бы перейти в суперкоманду и стать чемпионом, просто выполняя свою часть работы. Но я выбрал тяжелый путь к титулу, это та дорога, по которой мы пошли все вместе. И мы сделали это, черт возьми», – сказал Яннис журналистам.

Также в своей речи MVP финала-2021 поблагодарил за доверие «Бакс». Клуб из Висконсина выбрал Янниса под 15-м пиком драфта-2013 и сразу дал юному баскетболисту из второго греческого дивизиона игровое время.

Яннис очень религиозен. Греческий священник выручил баскетболиста во время демонстраций против нелегалов в Афинах и научил помогать людям

“I could go to a superteam and just do my part and win a championship but this is the hard way to do it and this is the way we chose to do it. And we did it, we f—king did it.” – Giannis pic.twitter.com/vk2b8UJaH9