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    Яннис Адетокумбо: «Я мог бы перейти в суперкоманду, но выбрал тяжелый путь к титулу»

    Теги Милуоки Финикс НБА видео НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо после завоевания первого в карьере титула отметил тот сложный путь, который пришлось пройти 26-летнему баскетболисту.

    «Я мог бы перейти в суперкоманду и стать чемпионом, просто выполняя свою часть работы. Но я выбрал тяжелый путь к титулу, это та дорога, по которой мы пошли все вместе. И мы сделали это, черт возьми», – сказал Яннис журналистам.

    Также в своей речи MVP финала-2021 поблагодарил за доверие «Бакс». Клуб из Висконсина выбрал Янниса под 15-м пиком драфта-2013 и сразу дал юному баскетболисту из второго греческого дивизиона игровое время.

    Яннис очень религиозен. Греческий священник выручил баскетболиста во время демонстраций против нелегалов в Афинах и научил помогать людям

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