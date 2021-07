Дончич оформил первый трипл-дабл за сборную, Словения впервые отобралась на Олимпиаду

Сборная Словении победила команду Литвы (96:85) в финале олимпийского квалификационного турнира в Каунасе и впервые в истории завоевала путевку на Олимпийские игры.

оформил свой первый трипл-дабл за сборную Словении, набрав 31 очко, сделав 11 подборов и 13 передач. Звездный защитник реализовал 13 из 23 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых, 4 из 5 штрафных и совершил 2 потери за 34 минуты.

Дончич признан MVP турнира в Каунасе. Награду словенцу вручил легендарный Арвидас Сабонис.

Сборная Литвы не попала на Олимпиаду в Токио.

Драфт-2018 – ваш новый 2003-й. В НБА идет смена поколений, Эйтон, Дончич и Янг скоро захватят лигу

Luka Doncic in the insane first half of the #FIBAOQT final vs. Lithuania: 21 pts, 6 rebs, 5 ast 🔥



Score tied at 52 pointspic.twitter.com/OK545EI4EM — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 4, 2021

Luka Doncic and Slovenia have qualified to compete in the Olympics for the first time in the nation’s history 👏 pic.twitter.com/5ZxJZ6xD7t — ESPN (@espn) July 4, 2021

Luka leads Slovenia to its first Olympic berth with a win over Lithuania



31 PTS | 11 REB | 13 AST



(via @FIBA)pic.twitter.com/8whr5vYzRv — Bleacher Report (@BleacherReport) July 4, 2021