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    Кайри Ирвинг демонстративно наступил на лицо Лепрекону Лаки после победы над «Селтикс»

    Теги происшествия Бостон Бруклин НБА видео НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

    30 мая по окончании матча первого раунда плей-офф НБА между «Бостоном» и «Бруклином» (126:141, 1-3) камеры запечатлели, как разыгрывающий гостевой команды Кайри Ирвинг неуважительно отнесся к эмблеме своего бывшего клуба.

    Ирвинг, выступавший за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы, демонстративно наступил на лицо Лепрекону Лаки, изображенному на эмблеме клуба из Бостона в центре площадки.

    Через некоторое время после этого болельщик «Селтикс» в майке Кевина Гарнетта бросил в Ирвинга бутылкой. Мужчина был арестован и пожизненно лишен права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».

    Напомним, что перед переездом серии в Бостон Кайри Ирвинг, выступавший за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы, произнес следующие слова: «Надеюсь, все сведется непосредственно к баскетболу, обойдется агрессии, скрытого расизма и оскорбительных выкриков. Попадал ли я в такие ситуации раньше? Я не единственный, кто может рассказать о подобном».

    В прошедшем победном матче «Нетс» 29-летний Ирвинг набрал 39 очков и 11 подборов за 41 минуту на паркете.

    Кайри Ирвинг – самый странный игрок НБА: верит в плоскую Землю, отгоняет злых духов шалфеем и считает индейцев семьей. Его татуировки рассказывают еще больше

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