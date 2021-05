Кайри Ирвинг демонстративно наступил на лицо Лепрекону Лаки после победы над «Селтикс»

30 мая по окончании матча первого раунда плей-офф НБА между «Бостоном» и (126:141, 1-3) камеры запечатлели, как разыгрывающий гостевой команды Кайри Ирвинг неуважительно отнесся к эмблеме своего бывшего клуба.

Ирвинг, выступавший за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы, демонстративно наступил на лицо Лепрекону Лаки, изображенному на эмблеме клуба из Бостона в центре площадки.

Через некоторое время после этого болельщик «Селтикс» в майке Кевина Гарнетта бросил в Ирвинга бутылкой. Мужчина был арестован и пожизненно лишен права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».

Напомним, что перед переездом серии в Бостон Кайри Ирвинг, выступавший за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы, произнес следующие слова: «Надеюсь, все сведется непосредственно к баскетболу, обойдется агрессии, скрытого расизма и оскорбительных выкриков. Попадал ли я в такие ситуации раньше? Я не единственный, кто может рассказать о подобном».

В прошедшем победном матче «Нетс» 29-летний Ирвинг набрал 39 очков и 11 подборов за 41 минуту на паркете.

Kyrie appeared to step on the Boston logo as he greeted his teammates at half court postgame.



(via @yornoc74) pic.twitter.com/thcXjX15He