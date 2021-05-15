Стефен Карри стал лучшим бомбардиром сезона НБА-20/21

Разыгрывающий Стефен Карри завершил регулярный чемпионат сезона НБА-20/21 на первом месте в лиге по количеству очков в среднем за матч.

Чтобы выиграть звание лучшего бомбардира у защитника , Карри необходимо было в последний день чемпионата набрать всего 3 очка в матче против . Карри набрал 9 очков уже в первой четверти встречи.

На данный момент результативность Карри в сезоне составляет 31,8 очка в среднем за матч. Бил, занявший второе место, завершил чемпионат с результатом 31,3.

33-летний Карри выиграл звание лучшего бомбардира сезона во второй раз в своей карьере. Карри и – единственные в истории НБА игроки, завоевавшие титул лучшего бомбардира после того, как им исполнилось 33 года.

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