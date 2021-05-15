Наверх
Sports.ru NBA

    Стефен Карри стал лучшим бомбардиром сезона НБА-20/21

    Теги Майкл Джордан Голден Стэйт Мемфис НБА Вашингтон Стефен Карри Брэдли Бил Баскетбол

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри завершил регулярный чемпионат сезона НБА-20/21 на первом месте в лиге по количеству очков в среднем за матч.

    Чтобы выиграть звание лучшего бомбардира у защитника «Вашингтона» Брэдли Била, Карри необходимо было в последний день чемпионата набрать всего 3 очка в матче против «Мемфиса». Карри набрал 9 очков уже в первой четверти встречи.

    На данный момент результативность Карри в сезоне составляет 31,8 очка в среднем за матч. Бил, занявший второе место, завершил чемпионат с результатом 31,3.

    33-летний Карри выиграл звание лучшего бомбардира сезона во второй раз в своей карьере. Карри и Майкл Джордан – единственные в истории НБА игроки, завоевавшие титул лучшего бомбардира после того, как им исполнилось 33 года. 

    Аналитик выяснил, что Стефен Карри образца 2016-2019 – лучший атакующий игрок в истории НБА. Разбираем доводы

    Гонка за MVP НБА. Никола Йокич – лучший игрок сезона, Харден снова не получит награду

    Следите за дуэлью лучших бомбардиров НБА? Била и Карри разделяет 0,1 очка

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья