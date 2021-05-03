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    Лука Дончич был удален в матче с «Кливлендом» за удар в пах Коллина Секстона

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    Плеймейкер «Далласа» Лука Дончич был удален с площадки во время матча с «Кливлендом» (124:97) 9 мая.

    Эпизод произошел в начале 3-й четверти.

    При атаке «Кливленда» Дончич боролся за позицию под кольцом с защитником Коллином Секстоном. Лука отмахнулся правой рукой и попал в пах Секстону, что потом увидели на повторе судьи.

    Словенец получил неспортивный фол второй степени и сразу был удален с площадки.

    После матча Дончич заявил, что ударил соперника неспециально.

    «Я посмотрел видео. Знаю, что ударил его, но у меня не было злого умысла.

    Такое часто случается во время матчей. Просто два парня боролись за подбор, я полагаю», – отметил Дончич.

    Лука успел провести 22 минуты на паркете, за которые отметился 15 очками, 5 передачами и 5 подборами. У него по-прежнему 15 технических фолов в сезоне, после 16-го он должен получить автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

    Дончич отдал 20 передач в победном матче против Уэстбрука и вошел в элитный клуб к Мэджику, Оскару и Расселлу. «Даллас» уже выше «Лейкерс»

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