Лука Дончич был удален в матче с «Кливлендом» за удар в пах Коллина Секстона

Плеймейкер «Далласа» был удален с площадки во время матча с «Кливлендом» (124:97) 9 мая.

Эпизод произошел в начале 3-й четверти.

При атаке Дончич боролся за позицию под кольцом с защитником . Лука отмахнулся правой рукой и попал в пах Секстону, что потом увидели на повторе судьи.

Словенец получил неспортивный фол второй степени и сразу был удален с площадки.

После матча Дончич заявил, что ударил соперника неспециально.

«Я посмотрел видео. Знаю, что ударил его, но у меня не было злого умысла.

Такое часто случается во время матчей. Просто два парня боролись за подбор, я полагаю», – отметил Дончич.

Лука успел провести 22 минуты на паркете, за которые отметился 15 очками, 5 передачами и 5 подборами. У него по-прежнему 15 технических фолов в сезоне, после 16-го он должен получить автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Дончич отдал 20 передач в победном матче против Уэстбрука и вошел в элитный клуб к Мэджику, Оскару и Расселлу. «Даллас» уже выше «Лейкерс»