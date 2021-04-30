Полиция задержала тренера детской команды, разбившейся в ДТП. Ее дочь по-прежнему находится в реанимации

Полиция задержала тренера детской команды из Волгограда, разбившейся в ДТП в Ставропольском крае 30 апреля.

О задержании Татьяны Шахматовой сообщил тренер московской «Руны» Виктор Харитонов. Дочь Шахматовой по-прежнему находится в реанимации.

Напомним, что в результате аварии погибли 5 воспитанниц спортшколы олимпийского резерва № 2 г. Волгограда. 3 мая в Волгоградской области объявлено днем траура.

«У наших друзей случилась беда.

Как вы все знаете, команда девочек 2008-2009 годов рождения Татьяны Валентиновны Шахматовой попала в ужасную автокатастрофу. Сейчас пятеро девчонок находятся в реанимации на ИВЛ, в том числе и дочь Татьяны Валентиновны.

Сама же Татьяна Валентиновна задержана, как и водитель микроавтобуса. Также задержана Татьяна Астафьева, директор СШОР № 2. Связи с ними нет. Что им предъявляют, пока непонятно.

Друзья, мы все с вами делаем одно дело. Мы все понимаем, почему это произошло. Турнир был ежегодный, официальный, а не как говорят в СМИ. Все документы на выезд были. Не было одного – денег и поддержки власти, чтобы дети добрались до места соревнований максимально безопасно, как власти говорят, на поезде или самолете.

А теперь это будет общественная казнь, в которой, по нашему мнению, виноваты не наши коллеги, а система. Любой из нас мог оказаться в похожей ситуации. Мы против того, чтобы эта казнь состоялась», – написал Харитонов.