Димитрис Итудис – об уходе Джеймса с игры: «Не думаю, что стоит вдаваться в детали. По крайней мере – пока»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал эпизод на первых минутах матча Лиги ВТБ с УНИКСом (102:86), когда защитник после диалога с греком во время тайм-аута отправился в раздевалку и не вернулся в игру.

«Я работаю здесь уже семь лет. И я отлично понимаю, что значит представлять ЦСКА, я знаю историю клуба. И я уважаю игру.

Перед игрой я выбрал шесть легионеров на этот матч Лиги ВТБ. Что произошло дальше? Не думаю, что стоит вдаваться в детали. По крайней мере – пока. Пока не время. Но вы знаете мои принципы, мое отношение к работе. Вы прекрасно знаете меня», – сказал Итудис.

В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, у Джеймса «проблемы с желудком и температура».

Джеймс подошел к субботнему матчу на 7-м место в списке самых результативных игроков Лиги ВТБ, набирая 15,8 очка за игру.

Джон Браун III из УНИКСа был квотербеком и не смотрел баскетбол до 24 лет