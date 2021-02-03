Джеймс Харден в форме «Ювентуса» поддержал Пауло Дибалу

Баскетболист записал видеообращение к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

MVP НБА-2018 надел форму туринского клуба и выразил поддержку 27-летнему футболисту.

«Как поживаешь, Дибала? Это я, «Борода», Джеймс Харден. Хотел просто поприветствовать тебя и сказать, что являюсь твоим большим поклонником. Удачи в сезоне», – сказал Харден.

Напомним, что Дибала не играет из-за травмы с 10 января. Неделю назад аргентинец вновь приступил к тренировкам и скоро может вернуться на поле.

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