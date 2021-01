Стефен Карри – второй в списке самых возрастных игроков, набиравших 60+ очков, уступая только Кобе Брайанту

Разыгрывающий стал одним из самых возрастных игроков в истории , набиравших 60 или более очков за матч.

Набрав 62 очка в воскресном матче против (137:122), Карри установил личный рекорд результативности, а также занял второе место в списке самых возрастных игроков, набиравших 60+ очков. Карри (32 года и 295 дней) уступает по этому показателю только , который в возрасте 37 лет и 234 дней набрал 60 очков в своем последнем матче в карьере.

Кроме того, Карри стал первым игроком после Брайанта, набравшим 62+ очка за 36 или менее минут. 20 декабря 2006 года в игре против «Далласа» Кобе набрал 62 очка, проведя на площадке 33 минуты.

