Евролига. ЦСКА проиграл «Анадолу Эфесу», «Жальгирис» встречается с «Олимпиакосом»

Сегодня в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступил на своей площадке лидеру розыгрыша «Анадолу Эфесу» из Турции.
Литовский «Жальгирис» дома принимает греческий «Олимпиакос» .
Евролига
Регулярный чемпионат
23-й тур
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Джеймс (20 + 6 потерь), Фойгтманн (15), Хэкетт (11), Хайнс (7 + 11 подборов), Курбанов (5) – старт; Боломбой (9), Сент-Рос (7), Бэйкер (5), Хиллиард (1), Антонов (0).
- Дата проведения
- 4 февраля, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Милакнис (19), Риверс (12), Уолкап (12), Гебен (12), Лекавичюс (11), Улановас (11 + 6 передач), Йокубайтис (7 + 6 передач), Ледэй (7), Хэйс (2), Янкунас (1).
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Астробаль»
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 20-3, Барселона Испания – 16-6, Реал Испания – 16-6, ЦСКА Россия – 16-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 14-8, Панатинаикос Греция – 13-9, Валенсия Испания – 11-11, Милан Италия – 11-11, Фенербахче Турция – 10-12, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Олимпиакос Греция – 9-13, Химки Россия – 9-13, Жальгирис Литва – 8-14, Баскония Испания – 8-14, Виллербан Франция – 8-14, Альба Германия – 7-15, Зенит Россия – 7-15, Бавария Германия – 7-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Думаете, что Евролига – это пресно? Как минимум 10 парней это опровергают в каждом матче