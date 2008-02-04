Евролига. ЦСКА проиграл «Анадолу Эфесу», «Жальгирис» встречается с «Олимпиакосом»

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Сегодня в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступил на своей площадке лидеру розыгрыша «Анадолу Эфесу» из Турции.

Литовский «Жальгирис» дома принимает греческий «Олимпиакос» .

Евролига

Регулярный чемпионат

23-й тур

ЦСКА Россия  –  Анадолу Эфес Турция 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24)
Дата проведения
4 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Джеймс (20 + 6 потерь), Фойгтманн (15), Хэкетт (11), Хайнс (7 + 11 подборов), Курбанов (5) – старт; Боломбой (9), Сент-Рос (7), Бэйкер (5), Хиллиард (1), Антонов (0).
Анадолу Эфес
Ларкин (23 + 5 потерь), Бобуа (13), Пляйсс (11), Андерсон (5), Синглтон (5) – старт; Мицич (19), Морман (6), Балбай (0), Симон (0), Питерс (0), Шанлы (0).

Жальгирис Литва  –  Олимпиакос Греция 94:69 (4 четверть)
Дата проведения
4 февраля, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Милакнис (19), Риверс (12), Уолкап (12), Гебен (12), Лекавичюс (11), Улановас (11 + 6 передач), Йокубайтис (7 + 6 передач), Ледэй (7), Хэйс (2), Янкунас (1).
Олимпиакос
Везенков (15), Болдуин (9), Милутинов (8 + 13 подборов), Пол (7), Рочести (6), Спанулис (5), Кониарис (2).

AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Альба Германия 3:2 (1 четверть)
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
AX Армани Эксчейндж Олимпия
Родригес (0), Ролл (0), Мицов (0), Скола (0), Тарчевски (0).
Альба
Маттиссек (0), Сива (0), Эрикссон (0), Сикма (0), Нноко (0).

Виллербанн Франция  –  Бавария Германия 3:0 (1 четверть)
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Кирольбет Баскония Испания
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 20-3, Барселона Испания – 16-6, Реал Испания – 16-6, ЦСКА Россия – 16-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 14-8, Панатинаикос Греция – 13-9, Валенсия Испания – 11-11, Милан Италия – 11-11, Фенербахче Турция – 10-12, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Олимпиакос Греция – 9-13, Химки Россия – 9-13, Жальгирис Литва – 8-14, Баскония Испания – 8-14, Виллербан Франция – 8-14, Альба Германия – 7-15, Зенит Россия – 7-15, Бавария Германия – 7-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Думаете, что Евролига – это пресно? Как минимум 10 парней это опровергают в каждом матче

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