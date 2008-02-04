Евролига. ЦСКА проиграл «Анадолу Эфесу», «Жальгирис» встречается с «Олимпиакосом»

Сегодня в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступил на своей площадке лидеру розыгрыша «Анадолу Эфесу» из Турции.

Литовский «Жальгирис» дома принимает греческий «Олимпиакос» .

Евролига

Регулярный чемпионат

23-й тур

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 20-3, Барселона Испания – 16-6, Реал Испания – 16-6, ЦСКА Россия – 16-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 14-8, Панатинаикос Греция – 13-9, Валенсия Испания – 11-11, Милан Италия – 11-11, Фенербахче Турция – 10-12, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Олимпиакос Греция – 9-13, Химки Россия – 9-13, Жальгирис Литва – 8-14, Баскония Испания – 8-14, Виллербан Франция – 8-14, Альба Германия – 7-15, Зенит Россия – 7-15, Бавария Германия – 7-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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