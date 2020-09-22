Билли Донован – новый тренер «Чикаго»

назначен новым тренером «Буллс».

«Мы рады приветствовать Билли и его семью в , – говорится в официальном заявлении клуба. – Благодаря успеху, который сопутствовал ему на протяжении тренерской карьеры, он находится на другом уровне. Нам кажется, что он идеально подходит для нашего состава, так как помогает игрокам достичь максимума – как индивидуально, так и коллективно. Он побеждал везде и в качестве игрока, и в качестве тренера, и мы надеемся, что так же случится и в «Чикаго».

Генеральный менеджер «Буллс» Артурас Карнишовас посчитал Донована лучшей кандидатурой из всех, кто был на рынке. Специалист последние годы работал в «Оклахоме» и пять раз подряд выводил клуб в плей-офф на Западе. Его показатели в «Тандер» – 243 победы при 157 поражениях.

До этого Донован работал с университетом Флориды, с которым дважды выиграл чемпионат NCAA.

В сезоне-19/20 Донован был признан лучшим тренером года по версии ассоциации тренеров вместе с Майком Буденхольцером.

К Доновану также проявляли интерес «Индиана» и «Филадельфия». «Оклахома» хотела сохранить специалиста, но он отказался подписывать новое соглашение.

В мае «Чикаго» избавился от прежнего тренера Джима Бойлена.

Джимми Батлер строит из себя сурового мужика из 90-х. Приходит на тренировки в 3 утра и ругает партнеров за то, что те играют ради домов и машин