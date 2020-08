Большинство американцев поддержали бойкот игроков НБА

Опрос YouGov.com показал, что американцы резко изменили свое отношение к профессиональным спортсменам, протестующим против расового неравенства.

Согласно результатам опроса, 57 процентов американцев поддержали решение игроков бойкотировать матч плей-офф против «Орландо» из-за инцидента с Джейкобом Блейком в городе Кеноша, штат Висконсин. 28 процентов негативно отнеслись к протесту баскетболистов. 15 процентов ответили «не знаю».

23 августа в Висконсине полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот садился в свой автомобиль. Пострадавший получил серьезные ранения, его парализовало ниже пояса. Происшествие вызвало массовые протесты в штате Висконсин.

Протест «Бакс» поддержали не только другие команды НБА, из-за чего лиге пришлось приостановить плей-офф на три дня, но и другие профессиональные спортивные лиги, которые также приостановили игры, чтобы привлечь внимание к инциденту.

Опрос резко контрастирует с чувствами, которые испытывали многие американцы в 2016 году, когда бывший игрок НФЛ Колин Каперник решил встать на колено во время гимна в знак протеста против расовой несправедливости и жестокости полиции в отношении чернокожих.

Опросы Reuters, проведенные в сентябре 2016 года, показывают, что 61 процент американцев был не согласен с протестом Каперника, а 72 процента заявили, что его действия были непатриотичными.

