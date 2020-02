Деррик Джонс победил Аарона Гордона в конкурсе данков

Форвард Деррик Джонс стал победителем конкурса данков, обыграв в финале («Орландо»).

В первых двух попытках финального раунда оба участника показали максимальный результат – 100 баллов. Чемпион определился лишь после двух дополнительных данков. Общий счет в финале – 198:197 в пользу Джонса.

Конкурс данков прошел в Чикаго в рамках субботней программы Уикенда всех звезд-2020. В конкурсе также участвовали («Лейкерс») и Пэт Коннотон («Милуоки»).

OFF THE BACKBOARD. THROUGH THE LEGS. WITH AUTHORITY.



DJJ throws down ANOTHER 50 in #ATTSlamDunk!#StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/gvbuGLs7Lc