Деррик Джонс – чемпион по данкам, Бадди Хилд – лучший по трехочковым, Бэм Адебайо – победитель конкурса мастерства

В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Чикаго прошли три конкурса.
Форвард «Майами» Деррик Джонс обыграл Аарона Гордона («Орландо») в финале конкурса данков. Защитник «Сакраменто» Бадди Хилд стал победителем конкурса трехочковых. Бэм Адебайо («Майами») – лучший в конкурсе мастерства.
Звездный уикенд 2020
Чикаго
Конкурс мастерства
Победитель: Бэм Адебайо («Майами»).
Участники: Бэм Адебайо, Патрик Беверли, Спенсер Динуидди, Шэй Гилджесс-Александер, Крис Миддлтон, Домантас Сабонис, Паскаль Сиакам, Джейсон Тейтум.
Конкурс трехочковых
Победитель: Бадди Хилд («Сакраменто»).
Участники: Давис Бертанс, Девин Букер, Девонте Грэм, Джо Харрис, Бадди Хилд, Зак Лавин, Данкан Робинсон, Трэй Янг.
Конкурс данков
Победитель: Деррик Джонс («Майами»).
Участники: Пэт Коннотон, Аарон Гордон, Дуайт Ховард, Деррик Джонс.
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