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    Деррик Джонс – чемпион по данкам, Бадди Хилд – лучший по трехочковым, Бэм Адебайо – победитель конкурса мастерства

    Теги Дуайт Ховард НБА Матч всех звезд НБА Патрик Беверли Давис Бертанс Крис Миддлтон Домантас Сабонис Зак Лавин Аарон Гордон Джо Харрис Спенсер Динуидди Девин Букер Пэт Коннотон Бадди Хилд Паскаль Сиакам Деррик Джонс Джейсон Тейтум Бэм Адебайо Девонте Грэм Трэй Янг Шэй Гилджес-Александер Данкан Робинсон Баскетбол

    В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Чикаго прошли три конкурса.

    Форвард «Майами» Деррик Джонс обыграл Аарона Гордона («Орландо») в финале конкурса данков. Защитник «Сакраменто» Бадди Хилд стал победителем конкурса трехочковых. Бэм Адебайо («Майами») – лучший в конкурсе мастерства.

    Звездный уикенд 2020

    Чикаго

    Конкурс мастерства

    Победитель: Бэм Адебайо («Майами»).

    Участники: Бэм Адебайо, Патрик Беверли, Спенсер Динуидди, Шэй Гилджесс-Александер, Крис Миддлтон, Домантас Сабонис, Паскаль Сиакам, Джейсон Тейтум.

    Конкурс трехочковых

    Победитель: Бадди Хилд («Сакраменто»).

    Участники: Давис Бертанс, Девин Букер, Девонте Грэм, Джо Харрис, Бадди Хилд, Зак Лавин, Данкан Робинсон, Трэй Янг.

    Конкурс данков

    Победитель: Деррик Джонс («Майами»).

    Участники: Пэт Коннотон, Аарон Гордон, Дуайт Ховард, Деррик Джонс.

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