Деррик Джонс – чемпион по данкам, Бадди Хилд – лучший по трехочковым, Бэм Адебайо – победитель конкурса мастерства

В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Чикаго прошли три конкурса.

Форвард «Майами» Деррик Джонс обыграл Аарона Гордона («Орландо») в финале конкурса данков. Защитник «Сакраменто» Бадди Хилд стал победителем конкурса трехочковых. Бэм Адебайо («Майами») – лучший в конкурсе мастерства.

Звездный уикенд 2020

Чикаго

Конкурс мастерства

Победитель: Бэм Адебайо («Майами»).

Участники: Бэм Адебайо, Патрик Беверли, Спенсер Динуидди, Шэй Гилджесс-Александер, Крис Миддлтон, Домантас Сабонис, Паскаль Сиакам, .

Конкурс трехочковых

Победитель: Бадди Хилд («Сакраменто»).

Участники: Давис Бертанс, Девин Букер, Девонте Грэм, Джо Харрис, Бадди Хилд, , Данкан Робинсон, Трэй Янг.

Конкурс данков

Победитель: Деррик Джонс («Майами»).

Участники: Пэт Коннотон, Аарон Гордон, Дуайт Ховард, Деррик Джонс.

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