Винс Картер вышел на 4-е место в истории НБА по количеству матчей за карьеру

Атакующий защитник «Атланты» Винс Картер вышел на 4-е место в истории по количеству проведенных матчей за карьеру.

42-летний игрок в субботу провел свой 1 505-й матч и обошел по этому показателю легендарного .

Ранее Картер объявил, что нынешний сезон станет последним в его карьере. 8-кратному участнику Матча всех звезд осталось провести 18 встреч, чтобы обойти в списке и подняться на 3-е место.

Congrats to @mrvincecarter15 of the @ATLHawks for moving up to 4th on the all-time GAMES PLAYED list! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/r4vp8AZLub