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    Винс Картер вышел на 4-е место в истории НБА по количеству матчей за карьеру

    Теги Атланта Дирк Новицки Винс Картер НБА Джон Стоктон Баскетбол

    Атакующий защитник «Атланты» Винс Картер вышел на 4-е место в истории НБА по количеству проведенных матчей за карьеру.

    42-летний игрок в субботу провел свой 1 505-й матч и обошел по этому показателю легендарного Джона Стоктона.

    Ранее Картер объявил, что нынешний сезон станет последним в его карьере. 8-кратному участнику Матча всех звезд осталось провести 18 встреч, чтобы обойти в списке Дирка Новицки и подняться на 3-е место.

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