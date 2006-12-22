Винс Картер вышел на 4-е место в истории НБА по количеству матчей за карьеру

Атакующий защитник «Атланты» Винс Картер вышел на 4-е место в истории по количеству проведенных матчей за карьеру.

42-летний игрок в субботу провел свой 1 505-й матч и обошел по этому показателю легендарного .

Ранее Картер объявил, что нынешний сезон станет последним в его карьере. 8-кратному участнику Матча всех звезд осталось провести 18 встреч, чтобы обойти в списке и подняться на 3-е место.

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