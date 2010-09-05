🏀Определились все участники 2-го группового этапа чемпионата мира по баскетболу

Определился состав участников второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.

Сборная России, занявшая второе место в группе В, вместе с командой Аргентины выступит в группе I, где также сыграют сборные Венесуэлы и Польши.

Состав групп второго раунда:

Группа I: Аргентина, Польша, РОССИЯ, Венесуэла;

Группа J: Сербия, Испания, Италия, Пуэрто-Рико;

Группа K: США, Бразилия, Чехия, Греция;

Группа L: Австралия, Франция, Доминиканская республика, Литва.

Во втором групповом раунде каждая сборная проведет по два матча против команд, с которыми она не встречалась на предварительном этапе.

Очки, заработанные в матчах предварительного этапа, суммируются с турнирными баллами, добытыми в матчах второго группового раунда.

Россия почти вытащила игру с Аргентиной. Не хватило в мелочах