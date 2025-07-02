Джарен Джексон повредил большой палец ноги, операция может потребовать 4-5 месяцев на восстановление

Джарену Джексону предстоит операция.

Форвард повредил связки большого пальца ноги во время игры в баскетбол на этой неделе. Джексон только что договорился о продлении контракта с «Мемфисом » на 5 лет, за которые он заработает 240 миллионов долларов.

Баскетболисту потребуется операция. По информации инсайдера Брайана Уиндхорста, его травма и требуемая процедура схожи с ситуацией Дариуса Гарлэнда в «Кливленде». На восстановление может потребоваться 4-5 месяцев. Форвард, скорее всего, пропустит тренировочный лагерь и начало сезона.