Трамп раскритиковал Стива Керра: «Он как маленький мальчик, боится отвечать на вопросы про Китай»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал главного тренера «Уорриорз» за отсутствие позиции по конфликту между НБА и Китаем.

Керр назвал сложившуюся ситуацию «странной» и отказался от комментариев: «Я просто читаю об этом, как и все остальные, но не стану развивать эту тему дальше». Тренер ранее неоднократно выступал с критикой Трампа.

«Я наблюдал за этим парнем, Стивом Керром, он как маленький мальчик, который так испугался, что не мог даже ответить на вопрос. Он не может ответить на вопрос. Он весь затрясся, «Ой, я не знаю».

Он не знал, как ответить на вопрос. При этом он говорит про Соединенные Штаты очень плохо.

Я видел Поповича, примерно то же самое, хотя он не выглядел таким напуганным. Но они очень плохо говорят про Соединенные Штаты, а когда речь заходит о Китае, они не хотят говорить ничего плохого. На мой взгляд, это очень печально», – заявил Трамп.

НБА втянута в политический конфликт с Китаем после того, как генеральный менеджер «Хьюстона» поддержал в твиттере антикитайские протесты в Гонконге.

НБА рискует потерять из-за конфликта 4 миллиарда долларов.

Donald Trump just ripped @SteveKerr for being afraid to talk bad about China despite ripping him all the time. pic.twitter.com/kIJrb2wbcu