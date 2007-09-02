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Луис Скола вышел на 2-е место в списке самых результативных игроков в истории ЧМ по баскетболу

Теги Луис Скола сборная Аргентины видео чемпионат мира Оскар Шмидт чемпионат мира-2019 Баскетбол

Форвард сборной Аргентины Луис Скола вышел на 2-е место в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов мира по баскетболу.

7-е очко в матче группового этапа с Нигерией стало для 39-летнего Сколы 595-м рамках чемпионатов мира. Аргентинец потеснил со второй строчки экс-игрока сборной Австралии Эндрю Гейза.

Лидером является бразилец Оскар Шмидт – 906 очков в 34 матчах на ЧМ.

Скола проводит 5-й чемпионат мира в карьере. Это повторение рекорда.

По страницам драфта НБА. 57-й пик

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