Луис Скола вышел на 2-е место в списке самых результативных игроков в истории ЧМ по баскетболу

Форвард сборной Аргентины Луис Скола вышел на 2-е место в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов мира по баскетболу.

7-е очко в матче группового этапа с Нигерией стало для 39-летнего Сколы 595-м рамках чемпионатов мира. Аргентинец потеснил со второй строчки экс-игрока сборной Австралии Эндрю Гейза.

Лидером является бразилец Оскар Шмидт – 906 очков в 34 матчах на ЧМ.

Скола проводит 5-й чемпионат мира в карьере. Это повторение рекорда.

По страницам драфта НБА. 57-й пик

The @cabboficial 🇦🇷 living legend @LScola4 moves up to #2 in the all-time #FIBAWC scoring list! 🙌



📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/6pyvwzAiZk