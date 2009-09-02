ЧМ-2019. Россия встретится с Южной Кореей, Аргентина сыграет с Нигерией

В понедельник пройдут восемь матчей 2-го тура первого группового этапа чемпионата мира-2019 в Китае.

Сборная России встретится с командой Южной Кореи. В другом матче группы B Аргентина сыграет с Нигерией.

Чемпионат мира

Китай

Первый групповой этап

Группа А

Венесуэла – Кот д'Ивуар Дата проведения 2 сентября, 11.00, «Wukesong Culture & Sports Center» Онлайн матча

Китай – Польша Дата проведения 2 сентября, 15.00, «Wukesong Culture & Sports Center» Онлайн матча

Положение команд: Польша – 1-0, Китай – 1-0, Кот-д’Ивуар – 0-1, Венесуэла – 0-1.

Группа B

Нигерия – Аргентина Дата проведения 2 сентября, 11.30, «Wuhan Sports Center Gymnasium» Онлайн матча

Южная Корея – Россия Дата проведения 2 сентября, 15.30, «Wuhan Sports Center Gymnasium» Онлайн матча

Положение команд: Аргентина – 1-0, Россия – 1-0, Южная Корея – 0-1, Нигерия – 0-1.

Группа C

Тунис – Иран Дата проведения 2 сентября, 11.30, «Guangzhou Gymnasium» Онлайн матча

Пуэрто-Рико – Испания Дата проведения 2 сентября, 15.30, «Guangzhou Gymnasium» Онлайн матча

Положение команд: Испания – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, Тунис – 0-1, Иран – 0-1.

Группа D

Италия – Ангола 8:8 (1 четверть) Дата проведения 2 сентября, 10.30, «Foshan International Sports and Cultural Center» Онлайн матча

Сербия – Филиппины Дата проведения 2 сентября, 14.30, «Foshan International Sports and Cultural Center» Онлайн матча

Положение команд: Италия – 1-0, Сербия – 1-0, Ангола – 0-1, Филиппины – 0-1.

Группа E

Положение команд: США – 1-0, Турция – 1-0, Япония – 0-1, Чехия – 0-1.

Группа F

Положение команд: Греция – 1-0, Бразилия – 1-0, Новая Зеландия – 0-1, Черногория – 0-1.

Группа G

Положение команд: Доминиканская республика – 1-0, Франция – 1-0, Германия – 0-1, Иордания – 0-1.

Группа H

Положение команд: Литва – 1-0, Австралия – 1-0, Канада – 0-1, Сенегал – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.