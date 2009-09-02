ЧМ-2019. Россия встретится с Южной Кореей, Аргентина сыграет с Нигерией

В понедельник пройдут восемь матчей 2-го тура первого группового этапа чемпионата мира-2019 в Китае.
Сборная России встретится с командой Южной Кореи. В другом матче группы B Аргентина сыграет с Нигерией.
Чемпионат мира
Китай
Первый групповой этап
Группа А
Положение команд: Польша – 1-0, Китай – 1-0, Кот-д’Ивуар – 0-1, Венесуэла – 0-1.
Группа B
Положение команд: Аргентина – 1-0, Россия – 1-0, Южная Корея – 0-1, Нигерия – 0-1.
Группа C
Положение команд: Испания – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, Тунис – 0-1, Иран – 0-1.
Группа D
Положение команд: Италия – 1-0, Сербия – 1-0, Ангола – 0-1, Филиппины – 0-1.
Группа E
Положение команд: США – 1-0, Турция – 1-0, Япония – 0-1, Чехия – 0-1.
Группа F
Положение команд: Греция – 1-0, Бразилия – 1-0, Новая Зеландия – 0-1, Черногория – 0-1.
Группа G
Положение команд: Доминиканская республика – 1-0, Франция – 1-0, Германия – 0-1, Иордания – 0-1.
Группа H
Положение команд: Литва – 1-0, Австралия – 1-0, Канада – 0-1, Сенегал – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.