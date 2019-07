Кавай Ленард: «В последние годы «Клипперс» были лучше «Лейкерс»

Новобранец «Клипперс» Кавай Ленард во время презентации в качестве игрока калифорнийской команды ответил на вопрос, насколько важным будет для него вывести «парусников» из тени .

«Если брать последние несколько лет, с точки зрения баскетбола были лучше «Лейкерс», – заявил Ленард.

Kawhi on the Clippers playing in the Lakers’ shadow: “As far as the last few years, as far as a basketball standpoint, the Clippers have been better.”



