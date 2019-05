Бледсоу, Смарт, Джордж, Адетокумбо и Гобер – в 1-й символической пятерке НБА по игре в защите

объявила составы символических пятерок лучших обороняющихся игроков сезона-2018/19.

Первая символическая пятерка

Эрик Бледсоу («Милуоки»), Маркус Смарт («Бостон»), Пол Джордж («Оклахома-Сити»), («Милуоки»), Руди Гобер («Юта»)

Вторая символическая пятерка

Дрю Холидэй («Новый Орлеан»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт»), Кавай Ленард («Торонто»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

The NBA has announced its All-Defensive teams. Paul George is first team. pic.twitter.com/hNd3K6jW8n