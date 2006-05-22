Бледсоу, Смарт, Джордж, Адетокумбо и Гобер – в 1-й символической пятерке НБА по игре в защите

НБА объявила составы символических пятерок лучших обороняющихся игроков сезона-2018/19.
Первая символическая пятерка
Эрик Бледсоу («Милуоки»), Маркус Смарт («Бостон»), Пол Джордж («Оклахома-Сити»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Руди Гобер («Юта»)
Вторая символическая пятерка
Дрю Холидэй («Новый Орлеан»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт»), Кавай Ленард («Торонто»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).
The NBA has announced its All-Defensive teams. Paul George is first team. pic.twitter.com/hNd3K6jW8n— Brett Dawson (@BDawsonWrites) 22 мая 2019 г.