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Sports.ru NBA

    Джоэл Эмбиид: «Уайтсайд пытался ударить меня по спине. Я это не забуду»

    Теги Майами Филадельфия НБА видео Хассан Уайтсайд Джоэл Эмбиид

    Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после матча с «Майами» (99:108) высказал недовольство в связи с действиями коллеги по амплуа Хассана Уайтсайда.

    «Уайтсайд пытался ударить меня по спине. Если взять во внимание тот факт, что у меня есть проблемы со спиной, то это было грязно. Я это не забуду

    Он ударил очень мягко, я ничего не почувствовал. Но тут важен сам факт», – сказал Эмбиид.

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