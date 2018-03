Джоэл Эмбиид: «Уайтсайд пытался ударить меня по спине. Я это не забуду»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после матча с (99:108) высказал недовольство в связи с действиями коллеги по амплуа .

«Уайтсайд пытался ударить меня по спине. Если взять во внимание тот факт, что у меня есть проблемы со спиной, то это было грязно. Я это не забуду

Он ударил очень мягко, я ничего не почувствовал. Но тут важен сам факт», – сказал Эмбиид.

Whiteside was ready to go after appearing to hit himself 👀 pic.twitter.com/C7dxLEOagR