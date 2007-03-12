Джоэл Эмбиид: «Уайтсайд пытался ударить меня по спине. Я это не забуду»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после матча с «Майами» (99:108) высказал недовольство в связи с действиями коллеги по амплуа Хассана Уайтсайда.
«Уайтсайд пытался ударить меня по спине. Если взять во внимание тот факт, что у меня есть проблемы со спиной, то это было грязно. Я это не забуду
Он ударил очень мягко, я ничего не почувствовал. Но тут важен сам факт», – сказал Эмбиид.
Whiteside was ready to go after appearing to hit himself 👀 pic.twitter.com/C7dxLEOagR— Bleacher Report (@BleacherReport) 9 марта 2018 г.