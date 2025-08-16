0

Данило Галлинари: «Евробаскет-2025 – мой последний турнир за сборную Италии»

Данило Галлинари завершит карьеру в сборной Италии после Евробаскета-2025.

«Мне не хватает медали в составе сборной для того, чтобы быть счастливым. Я начал играть в «Скуадре Адзурри» в 17-18 лет, когда еще играла олимпийская команда 2004 года, и из всех возможных летних сезонов с тех пор я пропустил восемь. Это очень много. Иногда я думаю, что было бы, если бы я играл и эти восемь лет – лучше об этом не думать.

Каждое лето может произойти что угодно, даже этим летом. Я не хочу давить на ребят, но, честно говоря, я вижу команду, которая, на мой взгляд, сильна и способна на многое. Я многого ожидаю от этой команды. Я мотивирован, тем более что это мой последний турнир за сборную, что добавляет эмоций», – сказал 37-летний форвард.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoДанило Галлинари
logoчемпионат Италии
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Смотрю на ногу и вижу что-то красно-оранжевое». Беременная жена Галлинари спаслась от акулы
64 августа, 10:09
Главные новости
Венсан Пуарье пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы колена
6 минут назад
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе: «Я ему не нравлюсь, и он мне не нравится»
34 минуты назад
Егор Дёмин о Летней лиге НБА: «Было очень весело»
50 минут назад
Стив Керр: «Мы больше не тренируемся. И при этом нам нужно развивать этих 19-летних парней. Я не идеален для этой задачи, поэтому полагаюсь на молодых ассистентов»
2сегодня, 12:18
Стефен Карри: «Могут ли три парня за 35 претендовать на титул? Я думаю, что да»
4сегодня, 11:54
Деннис Шредер о Николе Йокиче: «Меня восхищает, что баскетбол для него действительно стоит лишь на втором или третьем месте в жизни»
4сегодня, 11:27
Алексей Швед официально покинул «Зенит»
9сегодня, 11:09
Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за «Санс»
10сегодня, 06:40
Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент
2сегодня, 06:16Видео
В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта
12сегодня, 05:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Умеет вести мяч и все такое». Джефф Тиг считает, что Бэм Адебайо близок по стилю к Яннису Адетокумбо
21 минуту назад
Сергей Елевич: «Алексей Швед не исчерпал своих возможностей»
45 минут назад
Джанан Муса перенес экстренную операцию, его участие в Евробаскете-2025 под вопросом
57 минут назад
Алекс Адетокумбо подписал двухлетний контракт с «Арисом»
сегодня, 13:25
Шейн Баттье: «Если заставить нынешних парней играть 4 матча за 5 дней, как играли мы, то начнется бунт»
сегодня, 12:54
Товарищеские матчи. Сербия встретится с Германией, Словения сыграет с Латвией и другие матчи
1сегодня, 12:50
Женская НБА. «Миннесота» примет «Нью-Йорк»
сегодня, 12:49
Хуан Тоскано-Андерсон присоединился к «Триесту»
1сегодня, 10:56Фото
Ожидается, что в следующем межсезонье девять клубов, включая «Лейкерс» и «Клипперс», будут иметь много места под потолком зарплат
4сегодня, 09:46
Маркос Найт не получает предложений от клубов Единой лиги ВТБ
4сегодня, 09:11