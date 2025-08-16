Данило Галлинари: «Евробаскет-2025 – мой последний турнир за сборную Италии»

Данило Галлинари завершит карьеру в сборной Италии после Евробаскета-2025.

«Мне не хватает медали в составе сборной для того, чтобы быть счастливым. Я начал играть в «Скуадре Адзурри» в 17-18 лет, когда еще играла олимпийская команда 2004 года, и из всех возможных летних сезонов с тех пор я пропустил восемь. Это очень много. Иногда я думаю, что было бы, если бы я играл и эти восемь лет – лучше об этом не думать.

Каждое лето может произойти что угодно, даже этим летом. Я не хочу давить на ребят, но, честно говоря, я вижу команду, которая, на мой взгляд, сильна и способна на многое. Я многого ожидаю от этой команды. Я мотивирован, тем более что это мой последний турнир за сборную, что добавляет эмоций», – сказал 37-летний форвард.