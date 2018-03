Кевин Гарнетт: «На месте Леброна Джеймса я бы перешел в «Хьюстон»

Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт в своем шоу «Area 21» заявил, что стоит перейти в «Хьюстон».

«Леброн собирается перейти в другую команду, а когда он куда-нибудь переходит, обычно это переворачивает лигу вверх дном. На его месте я бы перешел в . Знаете, почему я назвал «Хьюстон»? Это нетронутый источник, который не трогали уже очень давно», – сказал Гарнетт.

Would Houston or Philly be good landing spots for LeBron James?



KG, @SamMitchellNBA, Ricky Davis & @katiesmith30 talk the Philly billboards and potential destinations for @KingJames if he decides to leave.#KGArea21 pic.twitter.com/7kgVFXryle