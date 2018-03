Форвард «Милуоки» во время матча с «Сиксерс» (118:110) хотел отпраздновать попадание с фолом со скамейкой соперника.

Адетокумбо подошел к скамейке «Филадельфии» с жестом «дай пять».

На счету грека 35 очков, 9 подборов и 7 передач.

Giannis tried to high-five the Sixers bench after the AND1 💀 pic.twitter.com/zncgDJ3umY