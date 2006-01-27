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Sports.ru NBA

    Демаркус Казинс выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла

    Теги травмы Новый Орлеан НБА видео Демаркус Казинс

    Центровой «Нового Орлеана» Демаркус Казинс выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия левой ноги. Об этом пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.

    Звездный «большой» получил травму за минуту до конца матча с «Хьюстоном» (115:113) в пятницу в эпизоде без контактной борьбы, когда доставал улетавший за пределы площадки мяч. 

    Казинс прошел МРТ, результаты которой станут известны в субботу, однако, как пишет Воджнаровски, диагноз не вызывает сомнений.

    В нынешнем сезоне 27-летний Казинс набирает 25,4 очка, 12,9 подбора, 5,2 передачи, 1,6 блок-шота и 1,6 перехвата в среднем за игру. Центровой был выбран в стартовую пятерку на Матч звезд.

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