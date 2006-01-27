Демаркус Казинс выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла

Центровой «Нового Орлеана» Демаркус Казинс выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия левой ноги. Об этом пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.
Звездный «большой» получил травму за минуту до конца матча с «Хьюстоном» (115:113) в пятницу в эпизоде без контактной борьбы, когда доставал улетавший за пределы площадки мяч.
Казинс прошел МРТ, результаты которой станут известны в субботу, однако, как пишет Воджнаровски, диагноз не вызывает сомнений.
В нынешнем сезоне 27-летний Казинс набирает 25,4 очка, 12,9 подбора, 5,2 передачи, 1,6 блок-шота и 1,6 перехвата в среднем за игру. Центровой был выбран в стартовую пятерку на Матч звезд.
.@matt_winer, @daldridgetnt and @realgranthill33 react to a potential DeMarcus Cousins injury at the end of the Pelicans-Rockets game. #CrunchTime pic.twitter.com/g7B0PzvajZ— NBA TV (@NBATV) 27 января 2018 г.
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