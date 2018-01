Демаркус Казинс выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла

Центровой «Нового Орлеана» выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия левой ноги. Об этом пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Звездный «большой» получил травму за минуту до конца матча с «Хьюстоном» (115:113) в пятницу в эпизоде без контактной борьбы, когда доставал улетавший за пределы площадки мяч.

Казинс прошел МРТ, результаты которой станут известны в субботу, однако, как пишет Воджнаровски, диагноз не вызывает сомнений.

В нынешнем сезоне 27-летний Казинс набирает 25,4 очка, 12,9 подбора, 5,2 передачи, 1,6 блок-шота и 1,6 перехвата в среднем за игру. Центровой был выбран в стартовую пятерку на Матч звезд.

.@matt_winer, @daldridgetnt and @realgranthill33 react to a potential DeMarcus Cousins injury at the end of the Pelicans-Rockets game. #CrunchTime pic.twitter.com/g7B0PzvajZ