Дрэймонд Грин и Брэдли Бил сцепились, упали на паркет и были удалены

Форвард Дрэймонд Грин и защитник «Вашингтона» Брэдли Бил были удалены после конфликта в матче (120:117).

Инцидент произошел во второй четверти встречи. Баскетболисты сцепились после того, как Бил попал Дрэймонду правой рукой по лицу.

Брэдли и Грин в результате схватки упали на паркет. Разнимали их представители обеих команд.

Келли Убре во время потасовки попытался ударить Клэя Томпсона

Draymond actually didn’t initiate this one! here’s Beal with a good hit right to his face pic.twitter.com/njckHoq9th