Дрэймонд Грин после заблокированного данка Денниса Смита: «Здесь тебе не Летняя лига»

Форвард Дрэймонд Грин не удержался от трештокинга в адрес игрока Денниса Смита после того, как помешал новичку забить сверху.

«Ты никогда не поставишь через меня», – сказал Грин сразу после блок-шота.

После игры лучший по игре в обороне сезона-2016/17 продолжил давить на новичка во время общения с журналистами.

«Этому дерьму не бывать. Здесь тебе не Летняя лига... Удачи в следующий раз», – сказал Грин.

«You’ll never dunk on me.» – Dray to Dennis Smith Jr. 😂 pic.twitter.com/hyPCcW6gSj