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    Дрэймонд Грин после заблокированного данка Денниса Смита: «Здесь тебе не Летняя лига»

    Теги Даллас Голден Стэйт НБА видео Дрэймонд Грин Деннис Смит

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин не удержался от трештокинга в адрес игрока «Далласа» Денниса Смита после того, как помешал новичку забить сверху.

    «Ты никогда не поставишь через меня», – сказал Грин сразу после блок-шота.

    После игры лучший по игре в обороне сезона-2016/17 продолжил давить на новичка во время общения с журналистами.

    «Этому дерьму не бывать. Здесь тебе не Летняя лига... Удачи в следующий раз», – сказал Грин.

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