Дрэймонд Грин после заблокированного данка Денниса Смита: «Здесь тебе не Летняя лига»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин не удержался от трештокинга в адрес игрока «Далласа» Денниса Смита после того, как помешал новичку забить сверху.
«Ты никогда не поставишь через меня», – сказал Грин сразу после блок-шота.
После игры лучший по игре в обороне сезона-2016/17 продолжил давить на новичка во время общения с журналистами.
«Этому дерьму не бывать. Здесь тебе не Летняя лига... Удачи в следующий раз», – сказал Грин.
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«You’ll never dunk on me.» – Dray to Dennis Smith Jr. 😂 pic.twitter.com/hyPCcW6gSj— NBCS Warriors News (@NBCSWarriors) 24 октября 2017 г.
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